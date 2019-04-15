Затримані підозрювані у вбивстві ювеліра в Києві

Фото: місце стрілянини в Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Поліція розкрила вбивство ювеліра Сергія Кисельова

Поліція розкрила вбивство ювеліра Сергія Кисельова, який загинув в результаті стрільби в Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що правоохоронці затримали трьох людей 1969, 1870 і 1975 року народження, які підозрюються у причетності до вбивства. Двоє із затриманих є колишніми співробітниками правоохоронних органів СБУ та Національної поліції і один раніше судимий. Зловмисників викрили під час їх підготовки до ще одного нападу.

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведення слідчих дій встановлено, що вбивство було скоєно з корисливих мотивів.

Під час обшуків вилучено два пістолети ПМ, більше 1000 патронів різного калібру та чотири ручні гранати Ф1 і РГД-5, а також твори мистецтва, серед яких приблизно картина Поля Сіньяка "Порт Ла - Рошель".

"Поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. Із ними проводяться слідчі дії. Окрім цього, серед вилучених у одного із підозрюваних речей виявили кілька картин. Одна з них схожа на картину, яка у минулому році викрадена у Франції із музею у місті Нансі. Це картина 1915 року художника Поля Синьяка «Порт Ла-Рошель». Її вартість 1,5 мільйона доларів. Поки не відомо, чи є вона оригіналом, буде призначена мистецтвознавча експертиза", - зазначив Аваков.

Особи, причетні до скоєння злочину затримані в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці перевіряють їх на причетність до скоєння інших злочинів.

Фото (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua,facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, в результаті стрілянини у Дніпровському районі Києва загинув чоловік.