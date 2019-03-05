У ГПУ заперечують, що вбитий у Києві чоловік був свідком у справі "діамантових прокурорів"

Фото: місце стрілянини у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Загиблий не має жодного процесуального статусу в провадженні, яке розслідувала ГПУ

У Генеральній прокуратурі (ГПУ) заявили, що вбитий власник ювелірного заводу Сергій Кисельов не причетний до справи "діамантових прокурорів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомив речник ГПУ, вбитий громадянин Кисельов не має жодного процесуального статусу в кримінальному провадженні, яке розслідувала Генпрокуратура.

"Він не був ні свідком, ні заявником, ні потерпілим у провадженні, яке вже слухається кілька років в суді, де на лаві підсудних перебувають колишні прокурори Корнієць та Шапакін", - сказав Лисенко.

РБК-Україна писало, що сьогодні, 5 лютого, в результаті стрілянини в Дніпровському районі Києва загинув чоловік. Близько 11:15 надійшло повідомлення, що в автомобілі, припаркованому у дворі будинку на вулиці Флоренції, пролунав постріл, після чого з машини вибіг невідомий і зник.

Пізніше повідомлялося, що загиблим виявився свідок у справі "діамантових прокурорів" Сергій Кисельов, який нібито раніше розповідав, як з його заводу разом з діамантами, знайденими при обшуку у заступника прокурора Київської області Корнійця, так само зникло кілька млн доларів і десяток кілограмів золота.