У Києві невідомий застрелив чоловіка

Фото: місце стрілянини у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Стрілянина сталася в Дніпровському районі Києва

В результаті стрілянини в Дніпровському районі Києва загинув чоловік, поліція вживає заходів для розшуку підозрюваного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що близько 11:15 надійшло повідомлення, що в автомобілі, припаркованому у дворі будинку на вулиці Флоренції, пролунав постріл, після чого з машини вибіг невідомий і зник. На місці поліція виявила тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови.

"За попередньою інформацією, постраждалий - місцевий мешканець, 1960 року народження. Поліцейські працюють над встановленням та затриманням підозрюваного у скоєнні вбивства, опитують свідків і очевидців для встановлення всіх обставин і причин кримінального злочину", - додали в поліції.

Інцидент зареєстрований в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення правопорушення Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: місце стрілянини у Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на бульварі Лесі Українки чоловік влаштував стрілянину з мисливської рушниці.