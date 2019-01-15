Суд арештував обвинувачуваного у вбивстві мера Гданська на 3 місяці

Фото: Павло Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Підозрюваний на допиті не визнав себе винним

У Польщі суд Гданська заарештував на три місяці Стефана В., якому висунуто обвинувачення у вбивстві мера міста Павла Адамовича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wyborcza.

Наголошується, що термін арешту за необхідності можуть продовжити.

Раніше прокуратура звернулася в суд із проханням про попереднє ув'язнення затриманого 27-річного жителя Гданська, який на допиті не визнав себе винним.

Після нападу Стефан В. заявив, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і звинуватив у цьому мера Гданська.

Нагадаємо, 13 січня підозрюваний напав із ножем на мера Гданська Павла Адамовича на сцені під час святкового концерту. Він пробрався на сцену, де виступав політик, і завдав удар ножем.

Після нападу Адамовича госпіталізували, але лікарям не вдалося його врятувати. Мер Гданська помер e лікарні у понеділок, 14 січня.