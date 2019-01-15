Суд арестовал обвиняемого в убийстве мэра Гданьска на 3 месяца

Фото: Павел Адамович (twitter.com/AdamowiczPawel)

Подозреваемый на допросе не признал себя виновным

В Польше суд Гданьска арестовал на три месяца Стефана В., которому предъявлено обвинение в убийстве мэра города Павла Адамовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wyborcza.

Отмечается, что срок ареста при необходимости могут продлить.

Ранее прокуратура обратилась в суд с просьбой о предварительном заключении задержанного 27-летнего жителя Гданьска, который на допросе не признал себя виновным.

После нападения Стефан В. заявил, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме и обвинил в этом мэра Гданьска.

Напомним, 13 января подозреваемый напал с ножом на мэра Гданьска Павла Адамовича на сцене во время праздничного концерта. Он пробрался на сцену, где выступал политик, и нанес удар ножом.

После нападения Адамовича госпитализировали, но врачам не удалось его спасти. Мэр Гданьска умер в больнице в понедельник, 14 января.