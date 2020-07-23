Суд арештував луцького терориста

Луцького нападника, який тримав у заручниках 13 пасажирів автобуса, арештували. Суд арештував його на 2 місяці без можливості внесення застави.

Відповідне рішення прийняв Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Зазначимо, 21 липня о 9:25 в Луцьку озброєний Максим Кривош захопив рейсовий автобус з пасажирами. У заручниках опинились 13 осіб. Близько 22:00 всі захоплені громадяни були звільнені, а чоловіка затримано.

Кривошу 44 роки, він уже мав судимість. Йому інкримінують вчинення терористичного акту, захоплення та тримання осіб як заручників з погрозою знищення людей, посягання на життя працівника правоохоронного органу, а також незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Раніше повідомлялось, що терорист, який захопив автобус з заручниками у центрі Луцька, раніше уже перебував під наглядом правоохоронних органів.

Як відомо, СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.