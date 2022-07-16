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Суд арештував майно нардепа-колаборанта Ковальова на майже 5 млн гривень

Фото: нардеп-колаборант Олексій Ковальов (facebook.com/Olexandr2013)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Арешт накладений на частки нардепа в статутних капіталах 3 юридичних осіб і його банківські рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Зокрема, арештовано 100% статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Додамо, що на початку липня нардеп зайняв посаду заступника голови у незаконно створеному РФ "уряді Херсонської області".

При цьому ще 8 червня Ковальов на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до Росії Херсонської області з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомістю.

Нагадаємо, у квітні ДБР відкрило кримінальне провадження відносно Ковальова, який після повномасштабного вторгнення Росії перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

6 липня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила йому про підозру у держзраді.

15 липня Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Його також оголосили в розшук.

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ДБР