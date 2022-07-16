Суд арештував майно нардепа-колаборанта Ковальова на майже 5 млн гривень

Суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Арешт накладений на частки нардепа в статутних капіталах 3 юридичних осіб і його банківські рахунки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.
Зокрема, арештовано 100% статутного капіталу ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".
Додамо, що на початку липня нардеп зайняв посаду заступника голови у незаконно створеному РФ "уряді Херсонської області".
При цьому ще 8 червня Ковальов на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до Росії Херсонської області з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомістю.
Нагадаємо, у квітні ДБР відкрило кримінальне провадження відносно Ковальова, який після повномасштабного вторгнення Росії перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.
6 липня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила йому про підозру у держзраді.
15 липня Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Його також оголосили в розшук.