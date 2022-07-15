Нардепу-колаборанту Ковальову обрали запобіжний захід у справі про держзраду

Народному депутату-колаборанту Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Депутата-зрадника оголосили в розшук. У разі затримання йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд наклав арешт на корпоративні права підприємств нардепа. Їхня загальна вартість становить майже 5 млн гривень. Також заарештовано грошові кошти, розміщені на його банківських рахунках.