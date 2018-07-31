Одна з фігуранток справи "вишок Бойка" пішла на угоду з прокурором

Екс-інженера "Чорноморнафтогазу" засудили до 5 років в'язниці умовно

Одна з фігуранток справи "вишок Бойка", колишній провідний інженер відділу закупівель товарів, робіт та послуг Департаменту комерції ДАТ "Чорноморнафтогаз" Анастасія Цибульська отримала 5 років в'язниці умовно. Про це повідомляє видання "Судовий репортер", із посиланням на вирок Шевченківського суду від 22 червня.

Вказано, що Цибульська розкаялась у вчиненому, активно сприяла встановленню обставин злочину, у тому числі щодо себе та інших осіб, частково добровільно відшкодувала шкоду. Суд затвердив угоду про визнання винуватості від 17 листопада 2017 року.

Зазначається, що сторони дійшли згоди щодо покарання у вигляді 5 років ув'язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком один рік. Однак у вироку не вказано, яку саме суму відшкодувала засуджена.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розкрадання коштів на покупку так званих "вишок Бойко" організували екс-президент України Віктор Янукович та його оточення.

В інтерв'ю РБК-Україна заступник генпрокурора України Євген Єнін у лютому заявив, що прізвище учасника злочинної команди Януковича фігурує у справі про "вишки Бойка". Зокрема, у провадженні фігурує підприємство Кашкіна.