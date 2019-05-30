Суд заарештував майно екс-глави Нацгвардії Аллерова

Солом'янський суд міста Києва заарештував майно колишнього голови Національної гвардії Юрія Аллерова, а також Олега Майбороди та Аліси Гринчук, яких підозрюють у заволодінні майном Національної гвардії шляхом незаконного обміну квартир. Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Таким чином суд задовольнив клопотання САП.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову запобіжний захід. Розмір застави визначили в межах 4 млн 802 тис. 500 гривень. Через три дні цей заставу заплатили і Аллеров вийшов з ізолятора тимчасового утримання.

Його підозрюють у тому, що він у змові з забудовником обміняв квартири для нацгвардейцев в центрі Києва на житло в районі станції метро "Бориспільська". Збиток був оцінений в 81,6 млн гривень.

Додамо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення суду про запобіжний захід підозрюваним у справі про обмін квартир Національної гвардії.