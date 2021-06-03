Конфлікт на "Столичному": власники підприємства розповіли про блокування ринку
В адміністративному приміщенні ринку "Столичний" зранку забарикадувалися понад 30 тітушок, в результаті чого роботу підприємства було заблоковано.
Представники законного власника ринку ТОВ "ОІЛСІ" і компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" та спецпризначенці обласної поліції намагалися пройти до приміщення адміністрації де забарикадувалися невідомі.
Поліція заявила, що шукає на території ринку вибухівку. Обласний спецназ в очепленні змінили на роту нацгвардійців.
"Приміщення захоплено сторонніми особами спортивної статури й утримується ними. Зараз жодних слідчих дій не проводиться. Просто стоять в очепленні і нікого не пускають", - повідомив начальник юрвідділу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" Дмитро Кірюшин.
На думку дирекції ринку у приміщенні адміністрації забарикадувалися представники тітушок, пов’язані із так званою "єнакієвською" злочинною групою.
Одного з представників колишніх власників ринку Олександра Стельмаха оголошено у міжнародний розшук, а щодо другого Рустема Абдукадирова порушено справу про шахрайство. "Єнакієвським" угруповання називають через близкість до авторитета Юри Єнакієвського, який входив до найближчого оточення президента-втікача Януковича.
Власники ринку зазначають, що насправді стали жертвами дій тітушок, і наразі не можуть почати підписувати нові договори оренди для підприємців. Роботу ринку фактично заблоковано.
Нагадаємо, сьогодні вранці адміністрація ринку "Столичний" повідомила про припинення роботи. А пізніше на сторінці у соцмережі ринок повідомив про рейдерське захоплення. Після цього з'явилася інформація, що на ринку лунають вибухи.