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Конфлікт на "Столичному": власники підприємства розповіли про блокування ринку

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Київ, Четвер 03 червня 2021 20:20
Конфлікт на "Столичному": власники підприємства розповіли про блокування ринку Фото: ринок "Столичний" (24tv ua)
Автор: РБК-Україна

В адміністративному приміщенні ринку "Столичний" зранку забарикадувалися понад 30 тітушок, в результаті чого роботу підприємства було заблоковано.

Про це йдеться в сюжеті "Апостроф TV".

Представники законного власника ринку ТОВ "ОІЛСІ" і компанії "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" та спецпризначенці обласної поліції намагалися пройти до приміщення адміністрації де забарикадувалися невідомі.

Поліція заявила, що шукає на території ринку вибухівку. Обласний спецназ в очепленні змінили на роту нацгвардійців.

"Приміщення захоплено сторонніми особами спортивної статури й утримується ними. Зараз жодних слідчих дій не проводиться. Просто стоять в очепленні і нікого не пускають", - повідомив начальник юрвідділу ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" Дмитро Кірюшин.

На думку дирекції ринку у приміщенні адміністрації забарикадувалися представники тітушок, пов’язані із так званою "єнакієвською" злочинною групою.

Одного з представників колишніх власників ринку Олександра Стельмаха оголошено у міжнародний розшук, а щодо другого Рустема Абдукадирова порушено справу про шахрайство. "Єнакієвським" угруповання називають через близкість до авторитета Юри Єнакієвського, який входив до найближчого оточення президента-втікача Януковича.

Власники ринку зазначають, що насправді стали жертвами дій тітушок, і наразі не можуть почати підписувати нові договори оренди для підприємців. Роботу ринку фактично заблоковано.

Нагадаємо, сьогодні вранці адміністрація ринку "Столичний" повідомила про припинення роботи. А пізніше на сторінці у соцмережі ринок повідомив про рейдерське захоплення. Після цього з'явилася інформація, що на ринку лунають вибухи.

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