Суд заарештував главу "Спецтехноекспорту"

Владиславу Бельбасу призначили заставу в 7 млн гривень

Соломенский суд Киева арестовал директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт" Владислава Бельбаса, ранее задержанного НАБУ по делу о коррупции в оборонной сфере, до 1 мая, с возможностью внесения залога в размере 7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

По информации издания, представитель обвинения, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Яровая требовала в качестве альтернативной меры залог в размере 55,4 миллиона гривен, но суд удовлетворил требование частично.

Отметим, 6 марта суд также взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Дениса Панасенко, назначив ему залог в размере 5 млн гривен.

Напомним, 4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по делу о завладении 2,3 млн долларов.