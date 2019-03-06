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Суд арештував екс-заступника директора "Спецтехноекспорту"

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 19:08
Суд арештував екс-заступника директора "Спецтехноекспорту"
Фото: Денис Панасенко в залі суду (facebook.com slovoidilo.ua)

Суддя встановив заставу в розмірі 5 млн гривень

Суд взяв під варту колишнього заступника директора Департаменту контракту №1 державного підприємства "Спецтехноекспорт" Дениса Панасенка, якого підозрюють у корупції в оборонній сфері, а саме причетності до розтрати понад 55 млн гривень. Таке рішення ухвалила слідча суддя Солом‘янського районного суду міста Києва Ірина Антипова, повідомляє "Слово і Діло".

Суддя встановив заставу в розмірі 5 млн гривень. Адвокати вже заявили, що подадуть апеляційну скаргу на це рішення.

Нагадаємо, керівник САП Назар Холодницький повідомив про підозру колишньому директору "Спецтехноекспорт", причетному до організації злочинної схеми розтрати коштів, яка завдала державному підприємству збитків на суму 55,5 млн гривень.  Також повідомлено про підозру ще чотирьом чинним та колишнім високопосадовцям "Спецтехноекспорт". Їх підозрюють у змові розтрати майна, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави. 

У САП заявили, що колишній директор "Спецтехноекспорт", із залученням своїх заступників, директора департаменту та завідувача сектору цього підприємства, організував злочинну схему розтрати належних державі в особі державного підприємства "Завод 410 ЦА" коштів та виведення їх закордон на користь іноземної юридичної особи.

До цього, 3 лютого, детективи Національного антикорупційного бюро  затримали чинного і колишнього директорів "Спецтехноекспорту" у справі заволодіння 2,3 мільйона доларів.

 

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