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Суд заарештував главу "Спецтехноекспорту"

Новини » Суспільство    06.03.2019 - 23:00
Суд заарештував главу "Спецтехноекспорту"
Фото: Владислав Бельбас (скриншот "Наші гроші")

Владиславу Бельбасу призначили заставу в 7 млн гривень

Солом'янський суд Києва заарештував директора держпідприємства "Спецтехноекспорт" Владислава Бельбаса, раніше затриманого НАБУ у справі про корупцію в оборонній сфері, до 1 травня, з можливістю внесення застави у розмірі 7 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Цензор.НЕТ".

За інформацією видання, представник обвинувачення, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Ярова вимагала як альтернативний захід заставу в розмірі 55,4 мільйона гривень, але суд задовольнив вимогу частково.

Зазначимо, 6 березня суд також взяв під варту колишнього заступника директора Департаменту контракту №1 державного підприємства "Спецтехноекспорт" Дениса Панасенка, призначивши йому заставу в розмірі 5 млн гривень.

Нагадаємо, 4 березня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали чинного і колишнього директорів "Спецтехноекспорту" у справі про заволодіння 2,3 млн доларів.

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