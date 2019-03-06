Суд арештував екс-заступника директора "Спецтехноекспорту"

Суддя встановив заставу в розмірі 5 млн гривень

Суд взял под стражу бывшего заместителя директора Департамента контракта №1 государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Дениса Панасенко, которого подозревают в коррупции в оборонной сфере, а именно в причастности к растрате более 55 млн гривен. Такое решение приняла следственный судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Антипова, сообщает "Слово и дело".

Судья установил залог в размере 5 млн гривен. Адвокаты уже заявили, что подадут апелляционную жалобу на это решение.

Напомним, ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору "Спецтехноэкспорт", причастному к организации преступной схемы растраты средств, которое нанесло государственному предприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривен. Также сообщено о подозрении еще четырем действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорт". Их подозревают в сговоре растраты имущества, что повлекло тяжкие последствия интересам государства.

В САП заявили, что бывший директор "Спецтехноэкспорт", с привлечением своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия, организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия "Завод 410 ЦА" средств и вывода их заграницу в пользу иностранного юридического лица.

До этого, 3 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" в деле завладения 2,3 млн долларов.