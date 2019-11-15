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Суд арештував спільника затриманої чиновниці Офісу президента

Новини » Політика     15.11.2019 - 17:11
Суд арештував спільника затриманої чиновниці Офісу президента
Ілюстративне фото (facebook.com/gp.gov.ua)

Його арештували з правом вийти під заставу у майже 5 млн гривень

Вищий антикорупційний суд заарештував спільника чиновниці Офісу президента Світлани Кондзели, яку затримали у справі про підбурювання до надання хабаря за працевлаштування до наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що чоловіка арештували на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 4 млн 998 тис. гривень. Прокурори просили призначити заставу у розмірі 7 млн 684 тис. гривень.

"Обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи триває", - повідомили в прес-службі САП.

Нагадаємо, слідством встановлено, що керівниця одного з Департаментів Офісу президента України, екс-заступниця міністра культури України та їх співвиконавець вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".

РБК-Україна писало, що в Офісі президента підтвердили інформацію про затримання Кондзели 12 листопада. При цьому було зазначено, що для президента немає "своїх" або"чужих".

Наступного дня чиновниці ОП та її спільнику повідомили про підозру за статтями закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги посадовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів (передбачені ч 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

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