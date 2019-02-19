Суд арештував екс-керівників "Укргазбанку"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, екс-члену спостережної ради призначено розмір застави 90 млн гривень

Суд заарештував екс-посадовців "Укргазбанку", підозрюваних у привласненні 39 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.

Як зазначається екс-заступникові голови правління банку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави - 960,5 тис. гривень. Крім того, суд обрав запобіжний захід керівникові комерційної структури у вигляді домашнього арешту.

Також сьогодні, 19 лютого, суд обрав запобіжний захід і колишньому члену спостережної ради одного зі столичних банків. Згідно з ухвалою суду останнього взято під варту у залі суду. Крім того, суд визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави - 90 млн гривень.

Нагадаємо, 11 лютого колишньому члену спостережної ради "Укргазбанку", екс-заступнику голови правління банку та керівникові підприємства було повідомлено про підозру за ч. 3, 5 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2008 - 2009 років колишній член спостережної ради АБ "Укргазбанк", за попередньою змовою з діючим на той час заступником голови правління АБ "Укргазбанк", організував схему щодо виведення державних коштів на рахунок заздалегідь створеного ним підконтрольного підприємства.

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