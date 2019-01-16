З РФ вислали скандальну журналістку, яка підтримувала "ДНР/ЛНР"

Фото: Олена Бойко (vk.com)

Наразі журналістка перебуває у пункті пропуску "Гоптівка", де з нею проводять бесіду працівники ДПСУ

Скандальну проросійську журналістку зі Львова Олену Бойко, яку підозрюють в Україні у держзраді, депортували з Росії за рішенням суду. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Відповідну інформацію повідомив старший офіцер Східного регіонального управління Держприкордонслужби України з питань зв'язків зі ЗМІ Юрій Трубачов.

За його словами, журналістка наразі перебуває у пункті пропуску "Гоптівка", з нею проводять бесіду прикордонники.

"Зазначена громадянка прибула вранці з російського прикордонного пункту пропуску "Нехотєєвка". Зараз вона знаходиться у службовому приміщенні прикордонного пункту пропуску "Гоптівка". У неї паспорт України. Прикордонники проводять з нею співбесіду. За результатами буде прийнято правове рішення", - сказав представник ДПСУ.

Крім того, вказано, що Бойко влаштувала скандал у присутності судових виконавців, які доставили її на вокзал. Жінка вимагала втручання поліції. А перебуваючи на нейтральній території, Бойко намагалася повернутися до прикордонного пункту Росії, однак її не пустили.

Після цього журналістка зробила телефоном заяву для російських ЗМІ.

"Мене викинули з Росії, як використану брудну ганчірку. Раджу всім, хто повірив російській владі, скоріше тікати звідти", - заявила Бойко.

Нагадаємо, у середині грудня Преображенський суд Москви прийняв рішення депортувати з РФ журналістку Бойко, яка виступала на російському телебаченні з критикою української влади та підтримувала самопроголошені "ДНР" і "ЛНР".

Як писало РБК-Україна раніше, у липні позаминулого року СБУ оголосила в розшук підозрюваного в сепаратизмі журналіста Олександра Чаленко.

Додамо, в 2015 році в Миколаєві за підозрою у розпалюванні сепаратизму затримали російського журналіста "Невський новин" Андрія Захарчука.