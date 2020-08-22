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У МЗС назвали ще один можливий майданчик для деокупації Криму

Київ, Субота 22 серпня 2020 17:02
У МЗС назвали ще один можливий майданчик для деокупації Криму
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна прагне використати платформу Тюркського союзу

Україна хоче отримати статус спостерігача у Тюркському союзі, до якого входять тюркомовні країни. Київ прагне використати його як майданчик для обговорення деокупації Криму.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Джапарова вважає, що Тюркський союз може стати майданчиком, на якому будуть підіймати тему окупованого Криму.

"Ми вважаємо, що це теж може бути майданчиком, де ми можемо підіймати тему Криму і кримських татар та тих наслідків, з якими стикається народ сьогодні, після окупації", - пояснила вона.

Дипломатка додала, що Україна також планує провести безпекову конференцію з питань Криму, а також кримський саміт у Києві.

"Ці напрацювання вже були передані офіційно президенту України. Ми тепер чекаємо можливості запуску цієї платформи. Передбачатиметься широке коло консультацій, запрошення партнерів і заходи для того, щоб цю платформу оформити в певні ініціативи", - розповіла Джапарова.

Нагадаємо, раніше в українському уряді заявили про намір створити платформу для деокупації Криму за участі Сполучених Штатів та Британії.

Пізніше глава МЗС України запросив Польщу взяти участь у платформі з деокупації Криму.

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