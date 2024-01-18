Суд арестовал одного из фигурантов дела Гринкевича

"Суд удовлетворил ходатайство Офиса генерального прокурора и применил к одному из фигурнатов меру пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.24 с залогом 500 001 528 гривен (165 126 прожиточных минимумов). Рассмотрение других ходатайств продолжается", - отметила Максимец.

Обновлено 22:42

По информации источника РБК-Украина, меру пресечения избрали Андрею Колотило.

Источник уточнил, что Колотило действовал в отдельных случаях и представлял одновременно все три фирмы, которые связаны с Гринкевичем.

Дело Гринкевича

Напомним, еще вчера, 17 января, украинские правоохранители сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, который является одним из крупнейших поставщиков для Министерства обороны. Он вместе с сообщниками, по версии следствия, нанес бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что речь идет об Игоре Гринкевиче и его сыне - Романе, в частности.

Они являются фигурантами дела о закупках некачественного белья и одежды для украинских защитников.

Стоит заметить, что Гринкевич сейчас уже находится в СИЗО. Ранее его поймали на попытке дать взятку в размере 500 тысяч долларов одному из руководителей Государственного бюро расследований. Взамен бизнесмен требовал вернуть имущество, которое изъяли у подконтрольных ему компаний.

Сегодня, 18 января, стало известно, что ГБР объявило в розыск сына Игоря Гринкевича - Романа.

Более детально о деле Гринкевича можете узнать в материале РБК-Украина.