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Суд арестовал имущество предприятий братьев Медведчука и Казака на 400 млн гривен

Фото: Суд арестовал имущество львовских предприятий братьев Медведчука и Казака (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Суд арестовал "новую партию" имущества братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Как рассказывает СБУ, суд арестовал землю, корпоративные права, имущественные комплексы и автотранспорт четырех предприятий во Львове. Среди предприятий - заводы по производству бетона и строительная компания. Общая стоимость арестованного имущества составляет почти 400 млн гривен. 

Активы были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

 

Фото: Суд арестовал имущество львовских предприятий братьев Медведчука и Казака (t.me/SBUkr)

"Таким образом в управлении государства дополнительно будут находиться более 10 тысяч квадратных метров недвижимости и более 70 единиц автотранспорта и строительной техники компаний Сергея Медведчука и Богдана Козака", - добавляет СБУ. 

Медведчук и Казак

Виктор Медведчук является кумом российского президента Владимира Путина и основателем запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, его обвинили в государственной измене. До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но впоследствии сбежал. Позже его задержала Служба безопасности Украины, а в сентябре 2022 года Медведчука обменяли на украинских военных, защитников Мариуполя.

Его жена, Оксана Марченко, также сбежала в Россию. Она фигурирует в нескольких резонансных делах, ее подозревают в финансировании российских силовиков. Из-за этого СБУ объявила ее в розыск.

Тарас Козак - близкий соратник Медведчука, которого также обвиняют в государственной измене. Еще до начала полномасштабного вторжения России он выехал из Украины, и сейчас его местонахождение неизвестно.

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Виктор МедведчукСлужба безопасности УкраиныВладимир Козак