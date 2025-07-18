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Суд арестовал активы экс-главы КГГА Макеенко на более 1,5 млрд грн, - источники

Пятница 18 июля 2025 15:39
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Суд арестовал активы экс-главы КГГА Макеенко на более 1,5 млрд грн, - источники Фото: Владимир Макеенко (parlament.ua)
Автор: Наталья Кава

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА активов на сумму более 1,5 млрд гривен, владельцем которых является бывший народный депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники и Государственное бюро расследований.

По данным РБК-Украина, речь о бывшем народном депутате Владимире Макеенко, который также был главой Киевской городской государственной администрации.

Что говорят в ГБР

По данным ГБР, указанные средства и ценные бумаги хранились на счетах в банке Великого Герцогства Люксембург и были арестованы в рамках уголовного производства.

Как сообщает следствие, владельцем активов является бывший народный депутат нескольких созывов, в прошлом - заместитель председателя фракции "Партии регионов и глава Киевской городской государственной администрации.

Следователи выяснили, что он годами вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал оффшорные компании, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Компании приносили ему значительные доходы, однако налоги в Украине не платились.

ГБР при оперативном сопровождении СБУ ведет расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В сентябре 2024 года следователи сообщили этому депутату о подозрении. Сейчас продолжаются мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и возмещения нанесенного государству ущерба.

Кто такой Макеенко

Владимир Макеенко - украинский политик, бывший народный депутат нескольких созывов, который долгое время был связан с "Партией регионов". Он занимал должность заместителя председателя парламентской фракции этой политической силы, активно участвовал в законодательной деятельности, в частности когда президентом был Виктор Янукович. Макеенко также известен тем, что в 2014 году короткое время возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию - его назначили во время событий на Майдане указом Януковича.

Политическую карьеру он начал еще в 1990-х, был членом СДПУ(о), позже - БЮТ, а затем присоединился к "Партии регионов". После Революции Достоинства отошел от активной политики, но периодически упоминался в медиа в связи с бизнесом и участием в различных проектах. Макеенко также неоднократно фигурировал в публичных заявлениях как человек, причастный к старой политической элите, связанной с режимом Януковича.

Напомним, в феврале этого года Высший антикоррупционный суд конфисковал активы Вячеслава Заневского. Заневский ранее был руководителем охраны Виктора Януковича.

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