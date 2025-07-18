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Суд арештував активи ексочільника КМДА Макеєнка на понад 1,5 млрд гривень, - джерела

П'ятниця 18 липня 2025 15:39
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Суд арештував активи ексочільника КМДА Макеєнка на понад 1,5 млрд гривень, - джерела Фото: Володимир Макеєнко (parlament.ua)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Кава

Суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу Генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА активів на суму понад 1,5 млрд гривень, власником яких є колишній народний депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела та Державне бюро розслідувань.

За даними РБК-Україна, мова про колишнього народного депутата Володимира Макеєнка, який також був головою Київської міської державної адміністрації.

Що кажуть у ДБР

За даними ДБР, зазначені кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були арештовані в межах кримінального провадження.

Як повідомляє слідство, власником активів є колишній народний депутат кількох скликань, у минулому - заступник голови фракції "Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації.

Слідчі з'ясували, що він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Компанії приносили йому значні прибутки, однак податки в Україні не сплачувались.

ДБР за оперативного супроводу СБУ веде розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. У вересні 2024 року слідчі повідомили цьому депутату про підозру. Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та відшкодування завданих державі збитків.

Хто такий Макеєнко

Володимир Макеєнко - український політик, колишній народний депутат кількох скликань, який тривалий час був пов’язаний із "Партією регіонів". Він займав посаду заступника голови парламентської фракції цієї політичної сили, активно брав участь у законодавчій діяльності, зокрема коли президентом був Віктор Януковч. Макеєнко також відомий тим, що у 2014 році короткий час очолював Київську міську державну адміністрацію - його призначили під час подій на Майдані указом Януковича.

Політичну кар’єру він розпочав ще у 1990-х, був членом СДПУ(о), пізніше - БЮТ, а згодом приєднався до "Партії регіонів". Після Революції Гідності відійшов від активної політики, але періодично згадувався в медіа у зв’язку з бізнесом та участю в різних проєктах. Макеєнко також неодноразово фігурував у публічних заявах як людина, дотична до старої політичної еліти, пов’язаної з режимом Януковича.

Нагадаємо, у лютому цього року Вищий антикорупційний суд конфіскував активи В'ячеслава Заневського. Заневський раніше був керівником охорони Віктора Януковича.

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