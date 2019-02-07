"Суд" в анексованому Криму продовжив арешт ще 2 фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Засідання проходило в закритому режимі

Так называемый "суд" аннексированного РФ Крыма, который рассматривал ходатайства следователя ФСБ о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут- Тахрир" Тимуру Ибрагимову и Эрнесу Аметову, оставил их под арестом еще на два месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую солидарность" в Facebook.

Как сообщается, суд не удовлетворил ходатайство адвокатов и оставил обвиняемым меру пресечения прежней, продлив срок до 9 апреля 2019 года.

Заседание проходило в закрытом режиме, в зал не впустили даже родственников Ибрагимова и Аметова.

Напомним, 6 февраля 2019 Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест до 9 апреля.

17 января 2019 "Верховный суд" Крыма отложил рассмотрение апелляционных жалоб на арест фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова.

28 января так называемый "Верховный суд" оккупированного Россией Крыма отклонил жалобу защиты и оставил под арестом фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева.