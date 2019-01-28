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"Суд" в анексованому Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Мустафаєва

Новини » Політика    28.01.2019 - 19:58
"Суд" в анексованому Криму залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Мустафаєва
Фото: Сервер Мустафаєв (Радіо Свобода)

Засідання проходило в закритому режимі

Так званий "Верховний суд" окупованого Росією Криму відхилив скаргу захисту і залишив під арештом фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську солідарність" на сторінці Facebook.

За інформацією активістів, засідання проходило у закритому режимі, але на оголошення рішення впустили батька Сервера - Рустема Мустафаєва.

Нагадаємо, 24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайської групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абильтаров, Ремзі Меметов та Зеври Абсеїтов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.

28 грудня 2018 6 фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії в анексований Крим.

17 січня 2019 "Верховний суд" Криму відклав розгляд апеляційних скарг на арешт фігурантів другого бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" Сервера Мустафаєва та Едема Смаілов.

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