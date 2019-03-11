Суд в Амстердамі сьогодні розгляне апеляцію у справі "скіфського золота"

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Це перше і поки що єдине слухання, заплановане у цій справі

Слухання Апеляційного суду Амстердама по справі про "скіфське золото" призначені на понеділок, 11 березня. Про це повідомляє DW.

Під час засідання суд має заслухати позиції трьох сторін - України, кримських музеїв та Музею Алларда Пірсона. Київ у суді має представляти, зокрема, міністр юстиції Павло Петренко.

Це перше і поки що єдине слухання, заплановане у цій справі. Тоді ж має стати відома дата оголошення остаточного рішення за результатом розгляду апеляції. Заступниця міністра інформполітики Еміне Джапарова додала, що до української делегації входитимуть також представники МЗС, мінкультури, мінінформполітики України, а також експерти музейної справи.

Нагадаємо, перший заступник міністра культури Світлана Фоменко раніше повідомляла, що підконтрольні Російській Федерації (РФ) кримські музеї затягують розгляд справи про "скіфське золото" і готується до наступного етапу у разі поразки в Апеляційному суді Амстердама.

Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягає на поверненні частини експонатів на територію Криму.

Також РБК-Україна писало, що Нідерланди через суперечки навколо територіальної приналежності Криму можуть залишити золото скіфів у себе.