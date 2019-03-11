Кримські музейники не приїхали в Амстердам на суд по "скіфському золоті"

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Представник компанії заявила, що "ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим"

Представники кримських музеїв не беруть участі в засіданні Апеляційного суду Амстердама на слуханні по справі "скіфського золота". Про це повідомила в Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

В компанії, яка представляє кримські музеї, заявили, що "ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим". Джеппар підкреслила, що Україна в суді спирається на Конвенцію ЮНЕСКО 1970 року і те, що музейні артефакти є частиною державного музейного фонду, і нагадала про дії РФ в анексованому Криму.

"Захист наполягає на тому, що це майнове питання між музеями - Музеєм Аларда Пірсона і чотирма кримськими музеями - а не політичне. Мовляв, був договір між музеями - цінності привезли з Криму і повинні бути повернуті в Крим", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що суд в Амстердамі розгляне апеляцію по справі "скіфського золота". Під час засідання суд повинен заслухати позиції трьох сторін - України, кримських музеїв і музей Алларда Пірсона. Київ у суді має представляти, зокрема, міністр юстиції Павло Петренко.

Як повідомлялося раніше, Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягає на поверненні частини експонатів на територію Криму.