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Суд Амстердама в червні винесе рішення по апеляції у справі про скіфське золото

Новини » Політика    11.03.2019 - 21:58
Суд Амстердама в червні винесе рішення по апеляції у справі про скіфське золото
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

За словами Джапарової, рішення буде 11 червня 2019

Апеляційний суд Амстердама в червні 2019 року планує оголосити рішення по справі про повернення Україні "скіфського золота". Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

Вона написала, що рішення буде 11 червня 2019.

Суд Амстердама в червні винесе рішення по апеляції у справі про скіфське золото

Відзначимо, Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягає на поверненні частини експонатів на територію Криму.

Сьогодні суд в Амстердамі повинен був розглянути апеляцію по справі "скіфського золота". Під час засідання суд повинен заслухати позиції трьох сторін - України, кримських музеїв і музею Алларда Пірсона.

За словами Джапаровой, представники кримських музеїв не взяли участі в засіданні Апеляційного суду Амстердама слуханні по справі "скіфського золота".

В компанії, яка представляє кримські музеї, заявили, що "ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим". Джеппар підкреслила, що Україна в суді спирається на Конвенцію ЮНЕСКО 1970 року і те, що музейні артефакти є частиною державного музейного фонду, і нагадала про дії РФ в анексованому Криму.

Кримські музейники не приїхали в Амстердам на суд по "скіфському золоті" Суд в Амстердамі сьогодні розгляне апеляцію у справі "скіфського золота"
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