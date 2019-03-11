Суд Амстердама в червні винесе рішення по апеляції у справі про скіфське золото

За словами Джапарової, рішення буде 11 червня 2019
Апеляційний суд Амстердама в червні 2019 року планує оголосити рішення по справі про повернення Україні "скіфського золота". Про це заявила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.
Вона написала, що рішення буде 11 червня 2019.
Відзначимо, Україна наполягає на поверненні кримських експонатів виставки "Золото Скіфії" з Амстердама. У свою чергу російська сторона наполягає на поверненні частини експонатів на територію Криму.
Сьогодні суд в Амстердамі повинен був розглянути апеляцію по справі "скіфського золота". Під час засідання суд повинен заслухати позиції трьох сторін - України, кримських музеїв і музею Алларда Пірсона.
За словами Джапаровой, представники кримських музеїв не взяли участі в засіданні Апеляційного суду Амстердама слуханні по справі "скіфського золота".
В компанії, яка представляє кримські музеї, заявили, що "ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим". Джеппар підкреслила, що Україна в суді спирається на Конвенцію ЮНЕСКО 1970 року і те, що музейні артефакти є частиною державного музейного фонду, і нагадала про дії РФ в анексованому Криму.