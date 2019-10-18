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"Турецький потік" почали заповнювати газом

Новини » Економіка    18.10.2019 - 14:02
"Турецький потік" почали заповнювати газом
Фото: газопровід "Турецький потік" (twitter.com/NewEurope)

Газопровід TurkStream пройде по дну Чорного моря

Російський газовий монополіст "Газпром" почав заповнення газом першої нитки газопроводу "Турецький потік". Про це йдеться в повідомленні компанії-оператора газопроводу South Stream Transport B. V.

Як наголошується в повідомленні, це останній етап перед введенням трубопроводу в експлуатацію. Газ, який був закачаний в систему TurkStream, поставляється через єдину систему газопостачання "Газпрому". Необхідний тиск для заповнення системи TurkStream створюється компресорною станцієж "Російська", розташованою неподалік від міста Анапа на російському узбережжі Чорного моря.

"Комерційні поставки газу через TurkStream планується почати до кінця 2019 року", - заявили в компанії-операторі.

Будівельні роботи на Приймальному терміналі в даний час знаходяться на завершальній стадії. Турецький газотранспортний оператор BOTAŞ паралельно працює над будівництвом першого наземного трубопроводу, що з'єднує TurkStream з турецької газовою мережею.

Нагадаємо, газопровід TurkStream розрахований на постачання 31,5 млрд кубометрів російського газу на рік.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

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