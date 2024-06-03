Субсидию в Украине можно получать даже с долгами за коммуналку: что нужно для выплат

Одним из критериев назначения субсидии в Украине является отсутствие долгов за коммуналку. Однако в некоторых случаях можно оформить субсидию даже с долгами.

РБК-Украина рассказывает, что для этого нужно сделать.

Как оформить субсидию при наличии долгов за коммуналку

Жилищная субсидия - это в первую очередь целевой платеж для наиболее уязвимых категорий, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет при оплате коммуналки.

Таким образом, если получатели накапливают долги за услуги ЖКХ, целевые платежи от государства используются не по назначению. Поэтому одним из критериев переназначения является контроль за платежами.

То есть если получатель допускает задолженность за коммуналку, предоставление субсидии прекращается. Однако если вы не получали субсидию и накопили долги из-за сложных жизненных обстоятельств, погасить их можно постепенно.

Для этого нужно заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиками услуг ЖКХ.

Если регулярно погашать долг и не пропускать текущие платежи, можно рассчитывать на субсидию. В таком случае при обращении нужно подать копию договора о реструктуризации.

Причем долги за коммуналку можно реструктурировать сроком до 5 лет (60 месяцев). Срок зависит от суммы задолженности и доходов получателя субсидии.

Кто может оформить субсидию

Субсидия предоставляется лицам, которые платят за коммуналку больше, чем определенный для них обязательный платеж. Он в свою очередь рассчитывается индивидуально для каждой семьи и зависит от среднего дохода на одного человека в месяц.

Кроме того, учитываются имущественное состояние и нормы потребления. Например, за потребленный сверх нормы свет придется платить за свой счет.

Оформить жилищную субсидию может:

лицо, зарегистрированное в жилом помещении

лицо, арендующее жилье по договору аренды

внутренний переселенец (может быть не зарегистрирован, но проживает по факту, допускается без договора аренды). В таком случае подаются подтверждающие документы, например, справка ВПЛ

по заявлению опекуна или попечителя - несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за коммуналку уже начисляется. В этом случае нужно подать документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу

При назначении субсидии учитываются доходы всех, кто зарегистрирован в жилом помещении и или задекларировал проживание. Но при подаче заявления указываются все, кто фактически проживает в квартире/доме.

Если на день обращения за назначением субсидии кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться.

Таким образом, например, если прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу на срок более 60 дней, субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужа.

Как рассчитывается размер субсидии

Размер субсидии - это разница между размерами коммуналки и обязательного платежа. Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле: среднемесячный совокупный доход делят на членов семьи и определяют доход на одного человека.

Фото: пример расчета субсидии (msp.gov.ua)

Затем его делят на прожиточный минимум, то есть на 2920 гривен. Результат делится на 2 (базовый коэффициент дохода для назначения субсидии), затем умножается на 15% (базовая норма платы за услуги).

Заявление на субсидию можно подать лично или по почте в сервисный центр Пенсионного фонда, через портал или мобильное приложение ПФУ, через портал "Дія", в Центрах предоставления административных услуг, через исполкомы сельских, поселковых и городских советов.

Чтобы заполнить заявление нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП). Получить ее можно в любом аккредитованном центре сертификации.

Для заявления нужны следующие данные:

сведения о членах семьи

адрес проживания

тип субсидии (жилищно-коммунальные услуги или твердое топливо)

реквизиты счета в формате IВАN, на который должны зачисляться субсидии при назначении

При заполнении заявления нужно выбрать удобный способ коммуникации: телефон, электронная почта; средствами портала "Дія"; сообщением через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда. О решении сообщат выбранным способом.

В случае отказа есть 14 дней на дополнение или исправление данных, если есть ошибка в документах. После проверки Пенсионный фонд может назначить субсидию.

Для большинства граждан, которые получали субсидию в отопительный сезон, ПФУ самостоятельно рассчитывает размер субсидии на период с 1 мая по 30 сентября. Дополнительно обращаться не нужно.

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