В одной из областей Украины размер субсидии повысили в 5 раз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Сегодня правительство приняло ряд решений в энергетической сфере, в частности увеличило в пять раз субсидии на электроэнергию для жителей Харьковщины, оставшихся без света из-за российских атак", - говорится в сообщении.

Проблемы со светом в Харькове

Напомним, в Харькове возникли серьезные проблемы с электроснабжением из-за действий российских войск, которые атаковали энергетические объекты. Это привело к масштабным отключениям электричества в городе и области. Город остался без света после обстрела 22 марта, после чего были введены графики.

Также сообщалось о расширении графика отключений электроэнергии в регионе с 1 мая. Теперь отключения происходят не только днем, но и ночью.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, по данным Пенсионного фонда, за 2023 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам Украины было направлено 35,5 млрд гривен.

В Государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в прошлом году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Ожидается, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.