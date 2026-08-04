В ПФУ объяснили главное правило расчета субсидии

Размер жилищной субсидии зависит не только от доходов семьи, но и от так называемого обязательного процента платежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Главное:

Субсидия рассчитывается индивидуально. Не существует единого размера субсидии для всех украинцев. При ее назначении учитываются доходы семьи, количество членов домохозяйства, социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, а также индивидуально определенный обязательный процент платежа.

Не существует единого размера субсидии для всех украинцев. При ее назначении учитываются доходы семьи, количество членов домохозяйства, социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг, а также индивидуально определенный обязательный процент платежа. Чем меньше доходы - тем больше помощь. Механизм расчета субсидии построен таким образом, чтобы поддержать домохозяйства с низкими доходами. Чем меньше среднемесячный доход на одного человека, тем ниже будет обязательный процент платежа.

Механизм расчета субсидии построен таким образом, чтобы поддержать домохозяйства с низкими доходами. Чем меньше среднемесячный доход на одного человека, тем ниже будет обязательный процент платежа. Если доходы семьи поменялись. Если после назначения субсидии доходы членов домохозяйства существенно изменились, это может повлиять на размер государственной помощи при следующем ее переназначении. Именно поэтому важно своевременно сообщать Пенсионному фонду Украины об обстоятельствах, которые могут повлиять на право на субсидию.

Что такое обязательный процент платежа

Жилищная субсидия назначается в случае если стоимость жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных норм превышает сумму обязательного платежа, которую должно платить домохозяйство.

Обязательный процент платежа - это индивидуальный показатель, определяющий, какую долю своего среднемесячного дохода семья должна направлять на оплату коммунальных услуг.

Для каждого домохозяйства этот процент рассчитывается раздельно. Главный фактор, влияющий на его размер, - среднемесячный совокупный доход в расчете на одного человека.

Как определяют обязательный процент платежа

Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо:

вычислить среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

определить среднемесячный доход на одного человека, поделив общий доход на количество членов домохозяйства;

поделить полученный доход на одного человека на прожиточный минимум, установленный на 1 января года, из которого назначается субсидия;

полученный результат разделить на базовый коэффициент (2);

после этого умножить его на 15%.

Именно так определяется индивидуальный процент платежа для конкретной семьи.

Как рассчитывается обязательный платеж

После определения обязательного процента его умножают на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

В результате получают сумму, которую семья должна платить за жилищно-коммунальные услуги за свой счет. Если же фактическая стоимость коммунальных услуг в рамках социальных нормативов превышает этот размер, разницу компенсирует государство посредством жилищной субсидии.

Почему для разных семей сумма отличается

Такой механизм построен по принципу социальной справедливости. Домохозяйства с более низкими доходами имеют меньший обязательный процент платежа, а значит, платят за коммунальные услуги меньше собственных средств и могут получить большую субсидию.

В то же время семьи с более высокими доходами имеют больший обязательный платеж, поэтому и размер государственной помощи для них будет меньше или же ее вовсе не будет.

Таким образом, обязательный процент платежа является одним из ключевых показателей, от которого напрямую зависит размер жилищной субсидии для каждого украинского домохозяйства.