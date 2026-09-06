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Главная » Жизнь » Общество

Субсидии пересчитают: что может измениться после 1 октября

06:15 06.09.2026 Вс
3 мин
В ПФУ указали на несколько ключевых нюансов
aimg Юлия Капитонова
Субсидии пересчитают: что может измениться после 1 октября Фото: До нового отопительного сезона остались считанные недели (Getty Images)
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В скором времени в Украине стартует новый отопительный сезон - для миллионов семей снова актуальным станет вопрос оплаты коммунальных услуг. Получателям жилищных субсидий следует заранее проверить несколько важных моментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

С 1 октября ПФУ произведет перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026-2027 годов.

Для большинства получателей субсидия на следующий отопительный период назначается автоматически. Однако это касается не всех.

Кому нужно обратиться в ПФУ

Новое заявление и декларацию необходимо подавать отдельным категориям граждан. В частности, это касается домохозяйств, в которых:

  • заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;
  • фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано в жилом помещении;
  • есть внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства;
  • семья претендует на субсидию для приобретения сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Поэтому тем, у кого за последний период изменился состав домохозяйства или другие важные обстоятельства, следует не рассчитывать исключительно на автоматическое продление выплаты.

Размер субсидии осенью может измениться

Начало отопительного сезона может повлиять и на размер пособия. Дело в том, что в отопительный период в расчет включаются расходы на отопление, поэтому сумма субсидии может отличаться от той, которую домохозяйство получало летом.

ПФУ отмечает, что субсидия на коммунальные услуги рассчитывается отдельно на неотопительный и отопительный сезоны.

В то же время важно помнить: сам факт перехода к отопительному сезону не означает автоматического увеличения выплаты для каждого получателя. Размер пособия зависит от доходов домохозяйства, состава семьи, стоимости коммунальных услуг и других обстоятельств.

Что следует проверить до начала отопительного сезона

Получателям субсидий перед началом отопительного периода следует убедиться, что в ПФУ есть актуальная информация о составе домохозяйства и имущественном положении.

Особое внимание следует обратить на крупные покупки, изменения в составе семьи, приобретение имущества и другие обстоятельства, которые могут повлиять на право на пособие.

Если для назначения субсидии необходимо подать заявление, сделать это можно лично в сервисном центре ПФУ, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Когда подавать заявление, чтобы получить субсидию с начала сезона

Есть важный срок, о котором следует помнить новым получателям. Если заявление на субсидию подать в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, помощь назначат с начала такого сезона, но не раньше дня возникновения права на ее получение.

То есть для отопительного сезона 2026-2027 годов речь идет об октябре и ноябре 2026 года.

Ранее РБК-Украина объясняло, почему может уменьшиться размер субсидии и что с этим делать.

Кроме того, мы рассказывали, как переезд пенсионера к детям может повлиять на выплату.

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