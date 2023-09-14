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Украинцам подсказали, как определить самостоятельно, дадут ли "зимнюю" субсидию

Украина, Четверг 14 сентября 2023 14:15
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Украинцам подсказали, как определить самостоятельно, дадут ли "зимнюю" субсидию Фото: как определить самостоятельно, дадут ли "зимнюю" субсидию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника ГУ ПФУ в Винницкой области Елены Корчаки в эфире телемарафона.

"Конечно, (самостоятельно, - ред.) можно посчитать. Потому что формула опубликована и доступна нашим гражданам. Нужно посчитать доход членов домохозяйства. И здесь нужно понимать когда именно мы обращаемся за субсидией", - рассказала она.

К примеру, по ее словам, на "зимнюю" субсидию, на отопительный сезон, учитываются доходы за первый и второй кварталы 2023 года. Если, например, член домохозяйства является пенсионером, то берут такой расчет за август текущего года.

"То есть на сегодняшний день фактически члены домохозяйства могут посчитать доходы и тогда их нужно приложить к тем расходам, которые они тратят на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия назначается на ту часть расходов, которая не превышает 15% от доходов граждан", - напомнила Корчака.

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