Украинцам подсказали, как определить самостоятельно, дадут ли "зимнюю" субсидию

Украинцы могут самостоятельно определить, дадут ли субсидию на отопительный сезон. Для этого есть специальная формула, но важно учитывать один момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника ГУ ПФУ в Винницкой области Елены Корчаки в эфире телемарафона.

"Конечно, (самостоятельно, - ред.) можно посчитать. Потому что формула опубликована и доступна нашим гражданам. Нужно посчитать доход членов домохозяйства. И здесь нужно понимать когда именно мы обращаемся за субсидией", - рассказала она.

К примеру, по ее словам, на "зимнюю" субсидию, на отопительный сезон, учитываются доходы за первый и второй кварталы 2023 года. Если, например, член домохозяйства является пенсионером, то берут такой расчет за август текущего года.

"То есть на сегодняшний день фактически члены домохозяйства могут посчитать доходы и тогда их нужно приложить к тем расходам, которые они тратят на жилищно-коммунальные услуги. Субсидия назначается на ту часть расходов, которая не превышает 15% от доходов граждан", - напомнила Корчака.