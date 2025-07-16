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Правительство изменило правила субсидий для одной категории: кому станет легче получить помощь

Среда 16 июля 2025 13:26
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Правительство изменило правила субсидий для одной категории: кому станет легче получить помощь Что нужно знать об изменениях в назначении субсидий (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Правительство простило правила получения субсидий для приемных семей и детских домов семейного типа. Это решение - часть государственной поддержки для семей, воспитывающих детей, лишенных родительской опеки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Уряд online" в Telegram.

Что изменилось в получении субсидии

Правительство изменило правила начисления субсидий, чтобы облегчить их получение приемным семьям и детским домам семейного типа. Речь идет о семьях, которые воспитывают детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Такие семьи, как правило, большие и требуют больше жилья, ресурсов и поддержки от государства.

Отныне некоторые факторы больше не будут препятствием для назначения субсидии:

  • наличие жилья или сбережений, принадлежащих ребенку;
  • покупка валюты или техники для нужд детей (при наличии документов);
  • старая задолженность за коммунальные услуги, которую имел владелец жилья до фактического проживания в нем семьи или его аренды;
  • просроченная задолженность по "коммуналке" размером до 0,5 минимальной зарплаты - эта норма действует во время военного положения и еще год после его завершения.

Изменения также коснулись совершеннолетних приемных детей, которые продолжают учиться и проживать в семье - теперь их доход не учитывается при расчете субсидии.

Кроме того, отныне субсидию можно оформить даже в тех случаях, когда в одном доме проживают несколько детских домов семейного типа.

Правительство изменило правила субсидий для одной категории: кому станет легче получить помощь

Как подать заявку на субсидию (скриншот)

Эти обновления - часть государственной политики поддержки семей, которые берут на себя ответственность за воспитание детей. Цель - облегчить оплату коммунальных услуг и создать комфортные условия для жизни каждого ребенка.

Читайте также о том, влияет ли выплата "пакет малыша" на назначение субсидий.

Ранее мы писали о том, что государство компенсирует часть стоимости аренды жилья для переселенцев, в том числе - и в случае найма только одной или нескольких комнат. Сумма субсидии зависит от площади арендуемого жилья, количества членов семьи, дохода и региона. Подать документы могут ВПЛ, которые не получают другую помощь на проживание, а также арендодатель.

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