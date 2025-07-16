Правительство изменило правила субсидий для одной категории: кому станет легче получить помощь

Правительство простило правила получения субсидий для приемных семей и детских домов семейного типа. Это решение - часть государственной поддержки для семей, воспитывающих детей, лишенных родительской опеки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Уряд online" в Telegram .

Что изменилось в получении субсидии

Правительство изменило правила начисления субсидий, чтобы облегчить их получение приемным семьям и детским домам семейного типа. Речь идет о семьях, которые воспитывают детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Такие семьи, как правило, большие и требуют больше жилья, ресурсов и поддержки от государства.

Отныне некоторые факторы больше не будут препятствием для назначения субсидии:

наличие жилья или сбережений, принадлежащих ребенку;

покупка валюты или техники для нужд детей (при наличии документов);

старая задолженность за коммунальные услуги, которую имел владелец жилья до фактического проживания в нем семьи или его аренды;

просроченная задолженность по "коммуналке" размером до 0,5 минимальной зарплаты - эта норма действует во время военного положения и еще год после его завершения.

Изменения также коснулись совершеннолетних приемных детей, которые продолжают учиться и проживать в семье - теперь их доход не учитывается при расчете субсидии.

Кроме того, отныне субсидию можно оформить даже в тех случаях, когда в одном доме проживают несколько детских домов семейного типа.