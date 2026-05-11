Субсидии за апрель пришли в меньшем размере: в ПФУ объяснили, почему так произошло

Некоторые украинцы в мае получили меньшие жилищные субсидии, чем в апреле. В Пенсионном фонде объяснили, что это связано с завершением отопительного сезона и особенностями расчета выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
В ПФУ напомнили, что жилищная субсидия назначается отдельно:
При этом субсидия именно на отопительный период рассчитывается с учетом продолжительности сезона - с 16 октября до 15 апреля включительно.
Поэтому выплата за апрель, которую украинцы получили в мае, оказалась меньше по сравнению с выплатой в апреле за март.
В Пенсионном фонде объяснили, что компенсацию за отопление в апреле начислили только за 15 дней - с 1 по 15 апреля включительно.
Расчет проводился с применением социальных нормативов только за половину месяца, поскольку после 15 апреля отопительный сезон официально завершился.
В ПФУ также напомнили, что жилищная субсидия выплачивается в текущем месяце за предыдущий. То есть в мае украинцы фактически получают выплату за апрель, а не за май.
РБК-Украина ранее писало, что в Украине в мае стартует перерасчет жилищных субсидий на новый период. Для большинства домохозяйств помощь продлят автоматически, однако арендаторам жилья, ВПЛ и некоторым другим категориям нужно будет подать заявление повторно. В ПФУ также объяснили, как и где можно оформить субсидию.