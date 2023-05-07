В Украине расширили перечень категорий ВПЛ, которые могут получить временное жилье: подробности
Правительство дополнило список категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутри перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жилые помещения для временного проживания, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам из числа работников предприятий, которые были релокированы в безопасные регионы.
Так, Кабмин утвердил перечень социально незащищенных категорий населения среди внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья. К уязвимым категориям, в частности, относятся:
- лица с инвалидностью;
- лица старше 60 лет;
- дети-сироты и лишенные родительской опеки;
- лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
- многодетные и малообеспеченные семьи и т.д.
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