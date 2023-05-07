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В Украине расширили перечень категорий ВПЛ, которые могут получить временное жилье: подробности

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Украина, Воскресенье 07 мая 2023 22:19
В Украине расширили перечень категорий ВПЛ, которые могут получить временное жилье: подробности Фото: Женщина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство дополнило список категорий внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Кабмин одобрил изменения в Порядок формирования фондов жилья, предназначенного для временного проживания внутри перемещенных лиц. Этот фонд формируется органами местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жилые помещения для временного проживания, в частности, будут предоставляться из фонда внутренне перемещенным лицам из числа работников предприятий, которые были релокированы в безопасные регионы.

Так, Кабмин утвердил перечень социально незащищенных категорий населения среди внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение временного жилья. К уязвимым категориям, в частности, относятся:

  • лица с инвалидностью;
  • лица старше 60 лет;
  • дети-сироты и лишенные родительской опеки;
  • лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • семьи военнослужащих, принимающих непосредственное участие в боевых действиях;
  • многодетные и малообеспеченные семьи и т.д.

Напомним, что ученикам, которые из-за российского вторжения вынуждены были выехать за пределы Украины, расширили список стран, в которых можно сдать национальный мультипредметный тест.

Несмотря на войну, украинцы за границей нередко принимают решение возвращаться в Украину. Это касается и беженцев в Польше.

В Германии начал действовать единственный проездной на все виды транспорта за 49 евро. С Deutschlandticket можно месяц путешествовать по всей стране.

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