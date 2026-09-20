ua en ru
Вс, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Как подать упрощенное заявление на жилищную субсидию: пошаговая инструкция

23:03 20.09.2026 Вс
3 мин
aimg Юлия Капитонова
Как подать упрощенное заявление на жилищную субсидию: пошаговая инструкция Фото: Подать упрощенное заявление на субсидию очень просто (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинцы могут оформить жилищную субсидию по упрощенной процедуре. В таком случае заявителю не нужно самостоятельно собирать все сведения о доходах и имущественном состоянии домохозяйства - необходимую информацию Пенсионный фонд получает из государственных реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Как подать упрощенное заявление через портал ПФУ

Для оформления субсидии онлайн необходимо воспользоваться веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Сначала нужно авторизоваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи. Далее необходимо:

  1. в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  2. в появившемся окне нажать "Продолжить";
  3. выбрать пункт "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";
  4. заполнить онлайн-форму. В ней следует указать личные, паспортные и адресные данные, информацию о членах домохозяйства, а также реквизиты банковского счета в формате IBAN;
  5. при необходимости добавить сканированные копии документов, подтверждающих право на субсидию. Например, это может быть договор аренды жилья или справка ВПЛ;
  6. дать согласие на передачу и обработку персональных данных, выбрать способ получения информации о решении ПФУ и нажать "Сформировать заявление";
  7. проверить внесенные данные;
  8. нажать "Подписать и отправить в ПФУ".

После этого заявление будет направлено в Пенсионный фонд на рассмотрение.

Какие документы нужны

Главная особенность упрощенной процедуры заключается в том, что заявитель подает именно упрощенное заявление, а необходимые для назначения субсидии сведения ПФУ получает самостоятельно из государственных информационных ресурсов.

В определенных ситуациях могут потребоваться дополнительные документы. Их можно прикрепить к заявлению при подаче онлайн. Например, если человек фактически проживает не по зарегистрированному месту жительства, может потребоваться документ, подтверждающий соответствующие обстоятельства.

Где проверить результат

После подачи заявления его статус можно проверить в личном кабинете на вебпортале ПФУ.

Для этого необходимо открыть раздел "Мои обращения" и перейти в пункт "Статус обращения". Там можно ознакомиться с информацией о принятом решении по назначению жилищной субсидии.

Упрощенное заявление можно подать не только через вебпортал Пенсионного фонда. ПФУ отмечает, что обратиться за субсидией можно в электронной форме через мобильное приложение Фонда или портал "Дія", а также в бумажной форме через сервисный центр ПФУ, уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления или по почте.

Важно учитывать и сроки обращения. Если заявление на субсидию подать в течение двух месяцев с начала неотапливаемого или отопительного сезона, выплату могут назначить с начала соответствующего сезона, но не ранее дня возникновения права на нее. В других случаях субсидия назначается с месяца обращения.

Ранее мы объясняли, когда льгота может стать лучшей альтернативой субсидии.

Также РБК-Украина рассказывало, как именно земельный пай может повлиять на субсидию .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Пенсионный фонд Украины Субсидии в Украине Субсидии
Новости
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым