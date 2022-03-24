RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Субсидії по комуналці не заберуть, але за послуги краще платити, - Мінсоц

Фото: міністр соціальної політики Марина Лазебна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Усі призначені субсидії будуть виплачуватись до кінця опалювального сезону. Але своєчасна плата за комуналку - це вклад в оборону свого міста.

Про це міністр соціальної політики Марина Лазебна сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначила Лазебна, субсидія не призначається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за більше ніж три місяці на суму понад 680 гривень.

"Але оскільки у нас субсидію призначають строком до дати закінчення опалювального або неопалювального сезону, то наявність заборгованості буде аналізуватися органами соціального захисту населення в травні поточного року", - сказала вона.

Тому, фактично до травня отримувач може розраховуватись за комунальні послуги із зручною йому періодичністю, повідомила Лазебна.

"А тепер по совісті. Завдяки працівникам підприємств-постачальників комунальних послуг у більшості людей в оселях є тепло, світло, вода, працює холодильник, плита для приготування їжі. У бомбосховищах ми як ніколи змогли оцінити важливість таких зручностей", - зазначила міністр.

Лазебна нагадала, що у містах під постійними обстрілами люди, ризикуючи життям, лагодять мережі водопостачання та електроенергії, по яким цинічно цілить ворог.

"Кожен ваш платіж за комунальні послуги - це ваше дякую цим людям. І можливість для них годувати свої родини. Тому по совісті - подякуйте їм. Заплатіть за комірне. Це - ще один ваш вклад в оборону свого міста", - додала вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політикиСубсидії в Україні