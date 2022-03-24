Субсидії по комуналці не заберуть, але за послуги краще платити, - Мінсоц

Як зазначила Лазебна, субсидія не призначається, якщо є прострочена заборгованість за комунальні послуги за більше ніж три місяці на суму понад 680 гривень.

"Але оскільки у нас субсидію призначають строком до дати закінчення опалювального або неопалювального сезону, то наявність заборгованості буде аналізуватися органами соціального захисту населення в травні поточного року", - сказала вона.

Тому, фактично до травня отримувач може розраховуватись за комунальні послуги із зручною йому періодичністю, повідомила Лазебна.

"А тепер по совісті. Завдяки працівникам підприємств-постачальників комунальних послуг у більшості людей в оселях є тепло, світло, вода, працює холодильник, плита для приготування їжі. У бомбосховищах ми як ніколи змогли оцінити важливість таких зручностей", - зазначила міністр.

Лазебна нагадала, що у містах під постійними обстрілами люди, ризикуючи життям, лагодять мережі водопостачання та електроенергії, по яким цинічно цілить ворог.

"Кожен ваш платіж за комунальні послуги - це ваше дякую цим людям. І можливість для них годувати свої родини. Тому по совісті - подякуйте їм. Заплатіть за комірне. Це - ще один ваш вклад в оборону свого міста", - додала вона.