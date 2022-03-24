Субсидии по коммуналке не заберут, но за услуги лучше платить, - Минсоц

Как отметила Лазебная, субсидия не назначается, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более чем три месяца на сумму свыше 680 гривен.

"Но поскольку у нас субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотопительного сезона, то наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае текущего года", - сказала она.

Поэтому, фактически до мая получатель может рассчитываться за коммунальные услуги с удобной ему периодичностью, сообщила Лазебная.

"А теперь по совести. Благодаря работникам предприятий-поставщиков коммунальных услуг у большинства людей в домах есть тепло, свет, вода, работает холодильник, плита для приготовления пищи. В бомбоубежищах мы как никогда смогли оценить важность таких удобств", - отметила министр.

Лазебная напомнила, что в городах под постоянными обстрелами люди, рискуя жизнью, чинят сети водоснабжения и электроэнергии, по которым цинично бьет враг.

"Каждый ваш платеж за коммунальные услуги - это ваше спасибо этим людям. И возможность для них кормить свои семьи. Поэтому по совести - поблагодарите их. Заплатите за коммуналку. Это - еще один ваш вклад в оборону своего города", - добавила она.