Субсидии по коммуналке не заберут, но за услуги лучше платить, - Минсоц

Все назначенные субсидии будут выплачиваться до конца отопительного сезона. Но своевременная плата за коммуналку - это вклад в оборону своего города.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в интервью РБК-Украина.
Как отметила Лазебная, субсидия не назначается, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги за более чем три месяца на сумму свыше 680 гривен.
"Но поскольку у нас субсидию назначают сроком до даты окончания отопительного или неотопительного сезона, то наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае текущего года", - сказала она.
Поэтому, фактически до мая получатель может рассчитываться за коммунальные услуги с удобной ему периодичностью, сообщила Лазебная.
"А теперь по совести. Благодаря работникам предприятий-поставщиков коммунальных услуг у большинства людей в домах есть тепло, свет, вода, работает холодильник, плита для приготовления пищи. В бомбоубежищах мы как никогда смогли оценить важность таких удобств", - отметила министр.
Лазебная напомнила, что в городах под постоянными обстрелами люди, рискуя жизнью, чинят сети водоснабжения и электроэнергии, по которым цинично бьет враг.
"Каждый ваш платеж за коммунальные услуги - это ваше спасибо этим людям. И возможность для них кормить свои семьи. Поэтому по совести - поблагодарите их. Заплатите за коммуналку. Это - еще один ваш вклад в оборону своего города", - добавила она.
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