Сутички під судом по справі Стерненко: поліція затримала п'ятьох осіб

В результаті зіткнень під Шевченківським районним судом Києва у справі активіста Сергія Стерненко правоохоронці затримали п'ятьох осіб. Затриманих доставили у відділення поліції.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Наголошується, що сутички і затримання відбулися в результаті конфлікту з журналістами.

"Інцидент стався під час акції біля будівлі Шевченківського районного суду міста Києва. Один з учасників влаштував конфлікт з журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла бійка. Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють до управління поліції для встановлення особистих даних та надання пояснень. Після першочергової перевірки буде дана правова кваліфікація їх дій", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в травні 2018 року на Стерненко напали двоє чоловіків. В результаті нападу, активіст вдарив одного з нападників ножем у груди, чоловік помер через декілька хвилин. 11 червня 2020 року Стерненко повідомили про підозру у навмисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї.

Зараз проходить засідання, на якому обирають запобіжний захід Стерненко.

Раніше РБК-Україна писало, що під судом сьогодні відбулося кілька сутичок між поліцією та активістами, спочатку повідомлялося про чотирьох затриманих, серед яких народний депутат Микола Виговський.