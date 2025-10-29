"Создают проблемы для врага", - Берлинская об эффективности дронов Fire Point

Бывшая военная и общественный деятель Мария Берлинская, которая руководит проектом технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones, обнародовала заявление в ответ на публикацию The New York Times о деятельности Fire Point.

Она подтвердила результативность дронов и опровергла предположение о собственной заинтересованности в этом проекте.

По словам Берлинской, в течение 11 лет работы в сфере беспилотных технологий она сохраняет "равноудаленную позицию видов всех сторон" и не имеет доли в бизнесе или политических обязательств. Она также отвергла обвинения в приобретении имущества во время войны, отметив, что "никаких дивидендов от войны не получала".

Берлинская подчеркнула, что именно беспристрастность ее позиции вызывает интерес журналистов, обращающихся за объективной оценкой ситуации. Она добавила, что по состоянию на октябрь 2025 года дроны Fire Point доказали свою эффективность, а их удары наносят существенные проблемы противнику.

"По состоянию на октябрь 2025 года Fire Point эффективно. Удары этими дронами создают огромные проблемы для врага. Доклад завершен", - написала она.