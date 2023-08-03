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Оккупанты на Донбассе заставляют бюджетников писать заявление на членство в "Единой России", - ЦНС

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Четверг 03 августа 2023 21:46
Оккупанты на Донбассе заставляют бюджетников писать заявление на членство в "Единой России", - ЦНС Фото: Оккупанты на Донбассе заставляют бюджетников писать заявление на членство в "Единой России"
Автор: Валерия Полищук

Работников бюджетных учреждений на временно оккупированных территориях Донбасса россияне заставляют подавать заявления на членство в партии "Единая Россия". Это происходит для имитации избирательного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра национального сопротивления.

"Так, на ВОТ Луганской и Донецкой областей всем работникам промышленных предприятий и учебных заведений сообщили о необходимости написать заявление в состав партии международного преступника Владимира Путина - "Единая Россия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что всем участникам принудительной паспортизации приказано при выдаче паспорта РФ предлагать владельцу вступить в партию "Единая Россия".

За завербованных членов партии обещают средства.

Отметим, россияне планируют провести так называемые "выборы" в начале сентября. Чтобы скрыть отсутствие явки, выборы будут проводиться несколько дней и с голосованием по месту жительства.

Напомним, согласно данным "Центра национального сопротивления", во временно оккупированном Крыму враг проводит мероприятия "военно-патриотического воспитания", направленные на распространение пропаганды среди молодежи.

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