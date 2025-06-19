Создал застенки на Херсонщине: в Украине заочно осудили главного тюремщика России

По данным следствия, Гостев организовал на ВОТ Херсонщины сеть тюремных лагерей. По приказу россиянина, среди прочего для этих целей были переоборудованы захваченные украинские тюрьмы и СИЗО.

В застенках заключают украинских граждан - как членов движения сопротивления, так и обычных украинцев, которые просто попали "под руку" россиянам. Пострадавших там подвергают жестоким пыткам.

Гостев не только лично координировал обустройство застенков на временно оккупированных территориях Херсонщины. Он также включил их в общий реестр тюрем России и провел решение об этом через российское министерство юстиции.

"На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал Гостева виновным по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавили в СБУ.

Фото: приговоренный к 10 годам тюрьмы генерал Аркадий Гостев (Служба безопасности Украины)