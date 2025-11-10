Создание социального жилья в Украине: ЕИБ может инвестировать 100 млн евро в пилотный проект

По ее словам, до 31 декабря этого года Верховная Рада обязана принять законопроект №12377 "Об основных основах жилищной политики", который даст старт в Украине масштабной реформе жилищной сферы.

Что такое социальное жилье

Одним из ее результатов должно стать появление в Украине так называемого социального жилья - его нельзя будет получить в собственность, а только арендовать на льготных условиях. Речь идет об арендной плате, не превышающей 25-30% дохода семьи.

"Это жилье будет находиться на балансе государства и громад, то есть именно они будут владеть этим жилищным фондом. Сейчас в Украине его практически не существует вследствие приватизации жилья в 90-х годах. И понятно, что на строительство нужны будут значительные средства. Однако, мы уже ведем переговоры по финансированию этого процесса с нашими международными партнерами", - пояснила Шуляк.

Она подчеркнула, что некоторые из партнеров уже готовы присоединиться к финансированию. В частности, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который будет финансировать строительство социального жилья не на государственном, а на местном уровне - в громадах. Речь идет о пилотной программе ЕИБ и ЕС в объеме 100 млн евро.

"Это жилье нельзя будет приватизировать, выкупить, каким-то образом перевести в частную собственность. Оно будет использоваться только под нужды социально уязвимых групп населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - рассказала Шуляк.

В частности, такое жилье будут получать внутренне перемещенные лица, у которых нет своего жилья, и которые переезжают в те или иные громады, трудоустраиваются там.

Жилищное законодательство

Содержание и управление таким жилищным фондом, добавила Елена Шуляк, будет происходить за счет средств государственного, местного, регионального бюджетов.

Однако его появлению должно предшествовать создание специального законодательства. Речь идет о законопроекте "О фонде социального жилья", который Украина обязана принять до конца следующего года, а также о законопроекте по управлению этим фондом.

"Все они – индикаторы Ukraine Facility, то есть их принятие означает поступление в украинский бюджет. В частности, принятие одного лишь №12377 принесет госбюджету в среднем 400 млн евро. Но, кроме финансовых поступлений, мы должны понимать, что этот законопроект означает возможность наконец-то поддерживать своих граждан, которые остаются в Украине, которые продолжают здесь работать, платить налоги и иногда, к сожалению, остаются без возможности достойных условий проживания", - резюмировала Елена Шуляк.