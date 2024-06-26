Создание Сил беспилотных систем в Украине: Зеленский утвердил решение СНБО

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 июня 2024 года "О создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил", - говорится в указе.

Как отмечается, этот указ вступает в силу с дня его опубликования.