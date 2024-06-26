Створення Сил безпілотних систем в Україні: Зеленський затвердив рішення РНБО

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року "Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил", - йдеться в указі.

Як зазначається, цей указ набирає чинності з дня його опублікування.