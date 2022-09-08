"Стугна", NLAW та Javelin. Чим українські війська знищують російські танки

Протитанкові ракетні комплекси були одними з перших видів зброї, які союзники почали постачати Україні перед початком російського вторгнення. Найбільш відомими для українців стали Javelin та NLAW, але на фронті застосовують не лише їх.

ПТРК "Фагот"

Дальність стрільби: 70 м - 2 км

70 м - 2 км Середня швидкість польоту ракети: 183 м/с

183 м/с Бронебійність: до 600 мм

ПТРК "Фагот" поступив на озброєння Збройних сил СРСР у 1970 році. У 1975 році був випущений модернізований варіант ракети зі збільшеною дальністю польоту і підвищеною бронебійністю.

ПТРК "Конкурс"

Дальність стрільби: 75 м - 4 км

75 м - 4 км Швидкість польоту ракети: 208 м/с

208 м/с Бронебійність: до 800 мм

Радянський самохідний ПТРК "Конкурс", розроблявся з 1970 року і був прийнятий на озброєння в січні 1974 року. Самохідна пускова установка змонтована на шасі БРДМ-2. Можливе повноцінне використання протитанкового комплексу поза бойовою машиною.

ПТРК "Корсар"

Дальність стрільби: до 2,5 км

до 2,5 км Час польоту на максимальну дальність: 12 с

12 с Бронебійність: до 500 мм

Український ПТРК "Корсар" має калібр 107 мм. Був прийнятий на озброєння ЗСУ в серпні 2017 року. Корсар має напівавтоматичну систему наведення за лазерним променем. Крім цього існують модифікації пускової установки з тепловізійною камерою.

ПТРК "Стугна-П"

Дальність стрільби : 100 м - 5 км

: 100 м - 5 км Швидкість польоту ракети: 200 м/с

200 м/с Бронебійність: до 800 мм

У 2005 році Конструкторське Бюро "Луч" почало розробку нового протитанкового ракетного комплексу - "Стугна-П", калібром 130 мм. "Стугна-П" належить до другого покоління ПТРК - він напівавтоматичний, із системою наведення по лазерному променю. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері.

ПТРК NLAW

Дальність стрільби: 20 м - 800 м

20 м - 800 м Швидкість польоту ракети: 200 м/с

200 м/с Бронебійність: 500 мм

Шведсько-британська переносна протитанкова керована ракета малої дальності NLAW розроблена компанією SAAB в рамках проєкту Міністерства оборони Великої Британії. У січні 2022 року Велика Британія надала понад 1000 переносних протитанкових ракет Україні.

ПТРК Javelin

Дальність стрільби: 65 м - 2,5 км

65 м - 2,5 км Швидкість польоту ракети: 300 м/с

300 м/с Бронебійність: 760 мм

Переносний ПТРК Javelin, виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin, розробляли з 1986 року, а прийняли на озброєння в 1996 році. З 30 квітня 2018 року перші комплекти стали надходити до України. Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, цей ПТРК став символом українського опору.

Наприкінці березня 2022 року Міністерство оборони США повідомили, що ЗСУ встановили рекорд ефективного використання ПТРК Javelin: 100 уражень ворожих цілей на 112 запусків.

Який ПТРК найкращий?

Javelin мобільний, потужний і швидко розгортається в бойове положення. Серед його недоліків можна виділити досить велику вагу і складність в управлінні, що потребує певної підготовки операторів.

Використання інфрачервоної головки самонаведення робить ракету Javelin вразливою перед засобами інфрачервоної протидії і водночас дорогою. Боєприпас до "Стугни" майже у 10 разів дешевший.

Натомість український ПТРК програє американському та британському у мобільності та простоті використання. Однак "Стугна" більш ефективна на далеких відстанях та може вражати цілі незважаючи на їх інфрачервоне випромінювання.