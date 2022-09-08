"Стугна", NLAW и Javelin. Чем украинские войска уничтожают российские танки

Противотанковые ракетные комплексы были одними из первых видов оружия, которые союзники начали поставлять Украине перед началом российского вторжения. Наиболее известными для украинцев стали Javelin и NLAW, но на фронте применяют не только их.

ПТРК "Фагот"

Дальность стрельбы: 70 м - 2 км

70 м - 2 км Средняя скорость полета ракеты: 183 м/с

183 м/с Бронебойность: до 600 мм

ПТРК "Фагот" поступил на вооружение Вооруженных сил СССР в 1970 году. В 1975 году был выпущен модернизированный вариант ракеты с увеличенной дальностью полета и повышенной бронепробиваемостью.

ПТРК "Конкурс"

Дальность стрельбы: 75 м - 4 км

75 м - 4 км Скорость полета ракеты: 208 м/с

208 м/с Бронебойность: до 800 мм

Советский самоходный ПТРК "Конкурс", разрабатывался с 1970 года и был принят на вооружение в январе 1974 года. Самоходная пусковая установка смонтирована на шасси БРДМ-2. Возможно полноценное использование противотанкового комплекса вне боевой машиной.

ПТРК "Корсар"

Дальность стрельбы: до 2,5 км

до 2,5 км Время полета на максимальную дальность: 12 с

12 с Бронебойность: до 500 мм

Украинский ПТРК "Корсар" имеет калибр 107 мм. Был принят на вооружение ВСУ в августе 2017 года. Корсар имеет полуавтоматическую систему наведения за лазерным лучом. Кроме этого существуют модификации пусковой установки с тепловизионной камерой.

ПТРК "Стугна-П"

Дальность стрельбы : 100 м - 5 км

: 100 м - 5 км Скорость полета ракеты: 200 м/с

200 м/с Бронебойность: до 800 мм

В 2005 году Конструкторское Бюро "Луч" начало разработку нового противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П", калибром 130 мм. "Стугна-П" относится ко второму поколению ПТРК - он полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Может вести огонь ракетами калибра 130 мм или 152 мм с различными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере.

ПТРК NLAW

Дальность стрельбы: 20 м-800 м

20 м-800 м Скорость полета ракеты: 200 м/с

200 м/с Бронебойность: 500 мм

Шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности NLAW разработана компанией SAAB в рамках проекта Министерства обороны Великобритании. В январе 2022 года Великобритания предоставила более 1000 переносных противотанковых ракет Украине.

ПТРК Javelin

Дальность стрельбы: 65 м-2,5 км

65 м-2,5 км Скорость полета ракеты: 300 м/с

300 м/с Бронебойность: 760 мм

Переносной ПТРК Javelin, производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin разрабатывался с 1986 года, а приняли на вооружение в 1996 году. С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину. После начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, этот ПТРК стал символом украинского сопротивления.

В конце марта 2022 года Министерство обороны США сообщили, что ВСУ установили рекорд эффективного использования ПТРК Javelin: 100 поражений вражеских целей на 112 запусков.

Какой ПТРК самый лучший?

Javelin мобильный, мощный и быстро разворачивается в боевое положение. Среди его недостатков можно выделить достаточно большой вес и сложность в управлении, что требует определенной подготовки операторов.

Использование инфракрасной головки самонаведения делает ракету Javelin уязвимой перед средствами инфракрасного противодействия и одновременно дорогой. Боеприпас для "Стугны" почти в 10 раз дешевле.

Зато украинский ПТРК проигрывает американскому и британскому в мобильности и простоте использования. Однако "Стугна" более эффективна на дальних расстояниях и может поражать цели несмотря на их инфракрасное излучение.