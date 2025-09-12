Студенческие билеты в "Дії": как добавить документ и где работают скидки

В приложении "Дія" можно пользоваться цифровым студенческим билетом, который имеет такую же юридическую силу, как и пластиковый документ государственного образца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Документ автоматически подтянется в приложение после авторизации, если он есть в реестре студенческих (ученических) билетов. С помощью цифрового студенческого можно:
Юридическая сила цифрового документа определена постановлением Кабмина №1051 от 18 декабря 2019 года.
Некоторые студенты сталкиваются с проблемой, когда студенческий билет не отображается в "Дії" по таким причинам:
В таком случае стоит обратиться в деканат и заказать студенческий государственного образца - сине-белый документ с желтыми буквами или комбинированный с банковской карточкой. После выдачи он автоматически подтянется в "Дію".
Если студенческий потерян, он все равно будет оставаться в "Дії", однако пластиковый аналог следует восстановить в деканате.
Использование студенческого в пределах университета определяется внутренним регламентом учреждения.
Если у вас требуют именно пластиковый документ, нужно обратиться в службу поддержки "Дії".
Напомним, вступительная кампания в Украине проходит по новым правилам, которые делают невозможным использование обучения во избежание мобилизации. С 2024 года на дневную аспирантуру можно поступить только на бюджет и только после сдачи обязательных экзаменов. Это отсеивает случайных поступающих и уменьшает количество желающих уклониться от службы.